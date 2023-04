Den Frühling mit einem Partner genießen: in der Single-Hauptstadt Berlin oft schwieriger als gedacht. Das Berliner Abendblatt hat Tipps gegen die Einsamkeit zusammengetragen.

Speed-Dating





Die Chance, einen Menschen persönlich kennenzulernen, ist in der modernen Dating-Welt immer kleiner geworden, die meisten Kennenlernen laufen heute schließlich online ab. Viele Singles greifen bei ihrer Suche auf altbewährte Methoden, wie der Dating-App Tinder, zurück, doch übersehen dabei die zahlreichen anderen Möglichkeiten, endlich den richtigen Partner zu finden.

Wie wäre es also damit, viele kleine und echte Bekanntschaften an einem einzigen Abend zu machen? Wer denkt, dass es Speed-Dating nur in amerikanischen Liebeskomödien gibt, der liegt falsch. In Berlin gibt es viele Events, die eine echte Begegnung mit Singles möglich machen und ihnen so sicher bei der Suche nach Mr. oder Mrs. Right helfen.

Ein großer Vorteil des Speed-Datings: Sie können die potenziellen Date-Kandidaten sofort auskundschaften und werden nicht mit unangenehmen Überraschungen konfrontiert. Im Café Blume etwa an der Hasenheide (Fontanestraße 32) finden regelmäßig Speed-Dating-Events statt. Plätze können Interessierte auf der Seite speeddating-xxl.de buchen. Die Kosten für ein Ticket belaufen sich auf 29 Euro. Dafür können Singles bis zu 20 Frauen oder Männer an nur einem Abend kennenlernen.

Single-Partys





Na, Lust auf einen lustigen Abend voller Tanz und Flirt? Dann wäre vielleicht eine Single-Party genau das Richtige für Sie! Zweimal im Monat haben Liebes-Suchende bei der „Fisch sucht Fahrrad“-Party im Frannz Club in Prenzlauer Berg die Gelegenheit, der großen Liebe zu begegnen. Mit kreativen Ideen wie einem Nummernspiel, bei dem Flirtbotschaften versendet werden können oder der Hilfe eines anwesenden Date Doctors, können Singles garantiert ihre Chancen optimal nutzen.

Professionelle Partnervermittlung



Sie haben endgültig genug vom Single-Dasein und möchten bei Ihren Kennenlernen nichts mehr dem Zufall überlassen? Dann könnte eine professionelle Partnervermittlung der richtige Weg für Sie sein, um endlich den Partner fürs Leben zu finden. Das Berliner Abendblatt hat mit Ingrid Mack, Inhaberin der Berliner Agentur „Partner For You“ gesprochen, die uns alles rund um das Thema Partnervermittlung erzählt hat.

Welche Menschen entscheiden sich schließlich für den Schritt, es tatsächlich mit der professionellen Partnervermittlung zu versuchen? Laut Ingrid Mack haben all ihre Klienten eines gemeinsam: „Sie wünschen sich eine verbindliche Partnerschaft.“ Und auf welche Kriterien achtet die Partnervermittlung besonders, um herauszufinden, ob zwei Menschen zueinander passen? Da gibt es drei sogenannte Haupt-Cluster, auf die Mack besonders achtet: die Biologie, die Soziokulturellen-Prägungen und das Zusammenspiel des Lebensplans.





Text: Julia Maler