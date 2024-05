Berlin (dpa/bb) – Der tot in einem Altkleider-Container in Berlin-Halensee gefundene Mann ist vermutlich durch einen Unfall gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der 45-jährige Mann habe keinen festen Wohnsitz gehabt, sei also wohl obdachlos gewesen. Die Leiche habe zur Hälfte in dem Kleidercontainer gehangen. Sie soll nun obduziert werden, um die genaue Todesursache festzustellen. Passanten hatten die Leiche in der Nacht zu Sonntag entdeckt und die Polizei alarmiert.