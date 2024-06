Hamburg (dpa) – Für ihre Recherchen zur Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger sind Journalisten der «Süddeutschen Zeitung» mit dem Stern-Preis ausgezeichnet worden. Katja Auer, Andreas Glas und Klaus Ott nahmen die Auszeichnung in der Kategorie «Geschichte des Jahres» am Mittwochabend bei der Verleihung in Hamburg entgegen. Der Preis wird vom Magazin «Stern» gestiftet, unabhängige Jurymitglieder entscheiden. Die Zeitschrift zählte früher zum Verlagshaus Gruner + Jahr und inzwischen zu RTL Deutschland.

Die «Süddeutsche Zeitung» hatte im August 2023 und vor der Bayern-Wahl die Flugblatt-Affäre ins Rollen gebracht. Dabei geht es um ein antisemitisches und menschenverachtendes Flugblatt, das bei Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zu Schulzeiten gefunden worden war. Aiwanger geriet in der Affäre massiv unter Druck. Er selbst sprach von einer gezielten Kampagne gegen sich. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) entschied sich damals gegen Aiwangers Entlassung aus dem Kabinett. Die «Süddeutsche Zeitung» trat der Kampagnen-Kritik Aiwangers mehrmals entgegen.

Die Auszeichnung Stern-Preis heißt traditionell eigentlich Nannen Preis. Er ist einer der wichtigsten Journalistenpreise in Deutschland. Wegen noch laufender Forschung rund um die Vergangenheit des «Stern»-Pioniers Henri Nannen im Nationalsozialismus wurde er aber nun bereits zum dritten Mal als Stern-Preis vergeben. Ein Ergebnis der Forschungsarbeiten ist noch nicht absehbar.