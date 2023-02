Dieser Spielausfall wäre bitter für Leipzig, aber auch wirklich heldenhaft: Willi Orban könnte am Samstag im Bundesliga-Spiel Leipzig gegen Union ausfallen. Der RB-Kicker erhält bereits seit dem letzten Wochenende Spritzen, die ihn auf den Eingriff vorbereiten, hatte am Mittwoch dann die Stammzellenentnahme.

Die Mannschaft von RB Leipzig ließ sich 2017 bei der DKMS registrieren, nun gab es eine

Übereinstimmung mit Orban. Gegenüber der BILD erklärte der Spieler: „Natürlich war ich zunächst überrascht, als ich die Info bekam, dass ich als Spender in Frage komme.“

Anzeige

Und weiter: „Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, sondern wollte die Spende direkt angehen. Das ist die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand ein Menschenleben zu retten, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich hoffe sehr, dass meine Spende dazu beitragen kann, den Empfänger oder die Empfängerin vollständig zu heilen.“

Sportlicher Ehrgeiz ist zweitrangig

Für Leipzig wäre der Ausfall von Orban jedoch ziemlich ärgerlich, denn er ist Stammspieler

und bestritt in dieser Saison jede Partie für den Bundesligisten. Über eine mögliche

Sportpause sagt der Ungar: „Klar kann es sein, dass ich nun das Spiel gegen Union

verpasse – bei allem sportlichen Ehrgeiz ist das in diesem Fall zweitrangig. Und wer mich

kennt weiß, dass ich alles dafür tun werde, schnell wieder zum Team zu stoßen.“

Von seinem Verein bekommt Orban Unterstützung für seine Spende. Trainer Marco Rose

stellt klar: „Volle Unterstützung für Willi!“ Und erklärt: „Lebensrettende Maßnahmen sind das

maximal Wichtigste, was man leisten kann. Willi kam auf mich zu und es ist völlig klar, dass

man dann nicht über Zeitpunkt, wann und wo diskutiert, sondern sagt, wir bereiten uns auf

diesen Tag vor.“

Vielleicht überrascht Orban am Samstag doch

Für eine Heldentat verzichten seine Mitspieler und Fans also gerne für eine Zeit auf den Kicker. Doch Orban könnte am Samstag überraschen und doch noch für den Union-Gegner auflaufen. Er absolvierte am Donnerstag bereits wieder eine individuelle Einheit. Ob die knappe Zeit bis zu dem Spitzen-Spiel jedoch ausreicht, bleibt abzuwarten.

Selbst zum Helden werden

Und wer selbst zum Helden werden will und damit vielleicht sogar zwei Berlinerinnen das

Leben rettet, der kann sich ebenfalls als Stammzellenspender bei der DKMS registrieren.

Die Berlinerinnen Tamila (10) und Wibke sind dringend auf einen passenden Spender

angewiesen, können ansonsten nicht wieder gesund werden. Dabei haben die Kitaleiterin

Wibke und die kleine Tamila, die davon träumt Ärztin zu werden, doch noch so viel im Leben

vor, wollen den Blutkrebs endlich besiegen. Auf Der DKMS-Website können sie sich jetzt registrieren und zum Lebensretter werden.

Text: js