Berlin (dpa/bb) – Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe macht beim Thema Bundesratsinitiative zur Gleichberechtigung queerer Menschen Tempo. Einen entsprechenden Vorstoß hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bereits bei der Eröffnung des Berliner Christopher Street Day (CSD) im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt. Die diesjährige CSD-Parade steht in gut einer Woche (27. Juli) an. Die Organisatoren verlangen, dass Wegner Wort hält.

«Dieser Tage hissen wir Regenbogenflaggen um die Wette und freuen uns mit der queeren Gemeinschaft», teilte Kiziltepe mit. Gleichzeitig gehe es bei der Forderung nach der Bundesratsinitiative nicht voran.

Artikel 3 des Grundgesetzes soll ergänzt werden

Die Vorlage dafür haben die SPD-Politikerin und ihre Senatsverwaltung längst erarbeitet – aber die weiteren beteiligten Senatsverwaltungen müssten noch zustimmen und der Senat sie beschließen. Es geht um Artikel 3 des Grundgesetzes zur Gleichheit aller Menschen. Dort heißt es in Absatz 3: «Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.»

Nach dem Vorschlag aus der Sozialverwaltung, der der dpa vorliegt, sollen nur die fünf Wörter «seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität» hinter der Angabe «wegen seines Geschlechts» ergänzt werden.

Kiziltepe: Wir könnten die Bundesratsinitiative kommende Woche beschließen

«Lassen Sie uns gerade angesichts queerfeindlicher Hetze und des Erstarkens demokratiefeindlicher Kräfte diese Schutzlücke des Allgemeinen Diskriminierungsverbots schließen», forderte Kiziltepe, die im Senat auch für das Thema Antidiskriminierung zuständig ist. «Wenn hier politisch alle einverstanden sind, könnten wir die Bundesratsinitiative sogar kommende Woche beschließen.»

Ob der Koalitionspartner der CDU sich dazu bewegen lässt, gilt allerdings als unsicher. Weil das Verfahren natürlich Zeit brauche, setze sie sich zumindest für ein klares und öffentliches politisches Bekenntnis an die queere Gemeinschaft ein, erläuterte Kiziltepe.

In der Senatskanzlei wird vor allem befürchtet, ein schneller Vorstoß ohne enge Abstimmung mit den übrigen Bundesländern sei zum Scheitern verurteilt – wie zuletzt bei einer ähnlichen Bundesratsinitiative 2018. Und danach könnte es umso schwerer werden, bei dem Thema voranzukommen.

Wegner wird den Berliner CSD in diesem Jahr anders als im Vorjahr voraussichtlich nicht eröffnen, will aber an der CSD-Parade teilnehmen. Die CSD-Verantwortlichen hatten ihn zuletzt mehrfach aufgefordert, mit Blick auf die Bundesratsinitiative Wort zu halten und unter anderem auch verlangt, Maßnahmen gegen Hasskriminalität weiterzuentwickeln und die Finanzierung dafür zu sichern. Ein Treffen am Donnerstag endete nicht mit einer Einigung.