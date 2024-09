Potsdam (dpa/bb) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen in Brandenburg mit einer absinkenden Waldbrandgefahr. Bereits am Sonntag erwarte man trotz anhaltend hoher Temperaturen nur noch an fünf Messstationen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5, hieß es vom DWD. Das entspricht einer sehr hohen Gefahr.

Am Montag erwarten die Meteorologen nach vorausgesagten Gewittern ein Absinken der Waldbrandgefahr auf die niedrigste Stufe 1 in den meisten Landesteilen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Waldbrandes «sehr gering».

Weiterhin über 30 Grad am Wochenende

Der DWD kündigte für das Wochenende erneut Temperaturen jenseits der 30 Grad an. Spätsommerliche Temperaturen und Sonnenschein bestimmten weiterhin die Wetterlage in Berlin und Brandenburg. Regen wird nicht erwartet. Zeitweise trete böiger Wind auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 33 Grad. Nachts ziehen Wolkenfelder durch, dabei bleibt es trocken. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 14 und 18 Grad ab.

Vermutlich würden die Waldbrandgefahrenstufen aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung und der geringeren Nachttemperaturen sinken, sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte in Brandenburg, Philipp Haase. Ein Problem seien die böigen Winde, die im Falle eines Waldbrandes diesen anfachen und eine schnelle Brandausbreitung ermöglichen könnten. «Für uns sind die Waldbrandgefahrenstufen ein wichtiges Mittel», sagte Haase. Die Stufe sei auch ein Zeichen für Menschen, die im Wald unterwegs seien.

Ab kommender Woche sollen die Temperaturen laut DWD sinken. Am Montag werde es überwiegend stark bewölkt, gebietsweise gebe es schauerartigen Regen sowie einzelne Gewitter, hieß es vom DWD. Auch in der Nacht zum Dienstag soll es regional regnen.