Am Donnerstagabend, 25. Mai, tritt Lilian Akopova mit einem breit gefächerten

Solo-Programm im Berliner Piano Salon Christophori an der Uferstr. 8 auf. Die Pianistin spielt ab 20 Uhr Werke von Bach über Chopin bis Ginastera. Tickets sind erhältlich.

„Er ist für mich ein einzigartiger Komponist von buchstäblich unerklärlich göttlicher Musik!“: Der Komponist Johann Sebastian Bach gehört für Lilian Akopova zu jedem Programm. Ihre Bach-Interpretation beschreibt Egbert Tholl, Süddeutsche Zeitung, so: „[…] sie spielt den Bach mit frischer Leichtigkeit […]. Fast glaubt man […] an Glenn Gould denken zu müssen.“

Seit Oktober 2022 tritt Akopova mit dem Starpianisten Martin Stadtfeld, einem der führenden Bach-Interpreten als Duo auf: „Rasantes Tempo und emotionsgeladene Ausbrüche sorgten für eine musikalische Explosion, die von den Zuhörern frenetisch gefeiert wurde.“ Das schrieb die Tageszeitung „Augsburger Allgemeine“.

Die in Jerewan geborene, in Kiew aufgewachsene und jetzt in München lebende Pianistin ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe, darunter der renommierte „Ferruccio Busoni“ in Bozen. 2014 wurde sie „Echo“-Preisträgerin.

Im Alter von 13 Jahren debütierte sie 1996 in einem der berühmtesten Konzertsäle der Welt, dem „Großen Saal“ des Moskauer Tschaikowsky Konservatoriums. Seitdem spielt sie mit europäischen Staatsorchestern und unter der Leitung von Dirigenten wie etwa Enrique García Asensio, Gottfried Schneider, Volker Schmidt-Gertenbach. Zu ihren Kammermusikpartnern zählen unter anderem die Geiger Mikhail Ovrutsky und Matthias Well, der Kontrabassist Roman Patkoló sowie das Kontrabass-Ensemble Bassiona Amorosa.

Als Solistin tritt sie im In- und Ausland auf. Etliche ihrer Konzerte wurden bereits von NDR Kultur, ARTE, BR und von europäischen Fernseh- und Radiosendern übertragen. Zu ihrem ungewöhnlich breiten Repertoire zählen auch Auftritte in literarisch-musikalischen Programmen mit Schauspielern, etwa den aus Film, Fernsehen und Theater bekannten Darstellern Brigitte Karner und Peter Simonischek. Rund zehn CDs dokumentieren ihre vielfältigen Musikstile. Zu ihren neuesten zählen „Jazzissimo“ mit dem Geiger Matthias Well und „Romanian Flute Music“ mit dem Flötisten Krzysztof Kaczka.

Tickets gibt es zum Preis von 20 Euro online unter: www.konzertfluegel.com

Information zur Künstlerin finden sich unter: www.Lilianakopova.com