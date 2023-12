Berlin (dpa/bb) – Offenbar weil ihnen das Rauchen untersagt wurde, sollen drei Jugendliche zwei Sicherheitsleute einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Alt-Hohenschönhausen bespuckt und geschlagen haben. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter erlitten durch die Attacke an Heiligabend in der Freienwalder Straße Verletzungen, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach forderten die Securities die Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren auf, das Rauchen in der Unterkunft zu unterlassen. Es kam zur Attacke, woraufhin die Polizei gerufen wurde.

Den Angaben zufolge soll sich ein 17-Jähriger aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhalten haben. Ihm wurden Handschellen angelegt. Auch ein 15-Jähriger soll die Polizisten geschlagen und versucht haben, sie zu beißen. Die Polizeikräfte blieben unverletzt. Die Identität der drei Jugendlichen wurde festgestellt, anschließend kamen sie wieder frei. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.