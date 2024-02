Oranienburg (dpa/bb) – Eine 80 Jahre alte Frau aus Oranienburg hat mit einer angeblich wertvollen Büchersammlung über Jahre mehrere Tausend Euro an Betrüger verloren. Polizisten konnten nun zwei Männer festnehmen, wie die Brandenburger Polizeidirektion Nord am Mittwoch mitteilte. Die Frau hatte demnach in den 2000er-Jahren eine angeblich wertvolle Sammlung an Büchern gekauft.

Am Montag erhielt die Seniorin laut Polizei einen Anruf von einem angeblichen Vermittler, der ihr eine notarielle Beglaubigung verkaufen wollte. Die Frau forderte Bedenkzeit und informierte die Polizei, welche den Angaben zufolge bei einem vereinbarten Treffen am Dienstag zwei Männer festnahm. Im Auto der Verdächtigen lagen demnach Unterlagen, die auf einen weiteren Betrug hindeuten. Gegen beide Männer wurden Anzeigen wegen Betruges aufgenommen, hieß es.

Bereits in den Jahren zuvor hatte die Seniorin demnach mehrere Tausend Euro an Betrüger verloren. Vor drei Jahren hatte sich ihr den Angaben zufolge jemand als Vertreter einer Buchhandelsfirma ausgegeben und angeboten, die Bücher zu verkaufen. Dafür sollte sie einen Kredit in fünfstelliger Summe aufnehmen und der Firma überweisen, was die Seniorin laut Polizei zweimal tat.

Einer weiteren angeblichen Vermittlerfirma überwies die Frau 2022 eine vierstellige Summe für Werbekosten, hieß es. Im vergangenen Jahr kam laut Polizei ein Mann zur Wohnung der Frau und versuchte, ihr eine notarielle Beglaubigung für die Büchersammlung für einen vierstelligen Betrag zu verkaufen. Da der Vertrag aber auf Spanisch verfasst war, habe sich die Senioren nicht darauf eingelassen.