Berlin (dpa/bb) – Das Spezialeinsatzkommando hat einen Mann in Berlin-Prenzlauer Berg festgenommen. Der Mann hatte am Montagabend Passanten bedroht und in einer Wohnung randaliert, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die SEK-Kräfte überwältigten ihn und nahmen ihn fest, wie es hieß.

Demnach hatte der Mann auf einem Gehweg Passanten mit einer Eisenstange bedroht und sich dann in eine Wohnung zurückgezogen. Dort schmiss er Gegenstände aus dem Fenster, wie es hieß. Als Polizisten eintrafen, drohte der Mann den Angaben zufolge mit einer Explosion. Ob Menschen verletzt wurden, blieb zunächst unklar.