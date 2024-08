Berlin (dpa) – Thriller-Autor Sebastian Fitzek (52) hat in Sachen Vaterschaft das fünfte Kapitel geschrieben: Ehefrau Linda hat in Berlin einen Sohn zur Welt gebracht, teilte Fitzek auf Instagram mit. «Von der ersten Sekunde fühlt es sich an, als wärst du schon immer da gewesen. Willkommen auf Erden: Moritz Fitzek».

Dazu postete er ein Foto des Babys, wie es auf der Brust seiner Mutter liegt. «Auf dich warten die stolzesten Eltern, die glücklichsten Geschwister, eine Welt voller Wunder und ein Bücherschrank, den du erst in 16 Jahren öffnen darfst».

Es ist nach Sohn Oskar (3) das zweite gemeinsame Kind des Paares, das vor zwei Jahren in Kroatien heiratete. Aus Fitzeks erster Ehe stammen Tochter Charlotte und die Söhne David und Felix.

Der 52-Jährige landet mit seinen Psychothrillern («Die Therapie», «Der Heimweg»), Sachbüchern («Fische, die auf Bäume klettern») und humorvollen Titeln («Elternabend») regelmäßig auf dem ersten Platz der Bücherlisten. Im Oktober erscheint Fitzeks neuer Thriller «Das Kalendermädchen» über Themen wie Adoption und Knochenzellentherapie.