Berlin (dpa/bb) – In der Nacht zu Mittwoch hat sich in Spandau ein schwerer Unfall mit drei Autos und einem Linienbus ereignet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stieß zunächst ein Auto beim Spurwechsel mit einem Linienbus zusammen. Infolge dessen verlor der Fahrer des Wagens die Kontrolle und stieß auf der anderen Spur mit einem weiteren Auto zusammen. Dieser Zusammenprall führte dazu, dass der Wagen auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Ein Mensch wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Weitere Angaben zu den beteiligten Personen kann die Polizei noch nicht machen.