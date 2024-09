Berlin (dpa/bb) – Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen – für gesunde Kinderzähne ist gründliches Zähneputzen wichtig. Am Tag der Zahngesundheit in der Zahnklinik der Berliner Universitätsmedizin Charité werden rund 200 Grundschulkinder darüber aufgeklärt, wie es richtig geht. Die Veranstaltung wird unter anderem von der Berliner Zahnärztekammer (ZÄK), der Charité und den zahnärztlichen Diensten der Bezirksämter organisiert.

Angeboten werden altersgerecht Vorträge, Spiele, Kinovorstellungen und natürlich gemeinsame Zahnputzübungen.

Der Aufklärungsbedarf in der Altersgruppe sei leider immer noch groß, erklärte ZÄK-Vorstandsmitglied Silke Riemer. ZÄK-Vizepräsidentin Barbara Plaster ergänzte: «Zahnärztliche Prophylaxe-Maßnahmen haben wesentlich zu einem Kariesrückgang bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten beigetragen. Doch trotz aller Erfolge leiden noch immer zu viele Kinder – oft aus sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten – an Karies.»

Einer Untersuchung der Barmer aus dem Jahr 2023 zufolge verpassen relativ viele Kinder und Jugendliche die Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt. Bei den 10- bis 19-jährigen Barmer-Versicherten zum Beispiel gingen 2021 nicht einmal zwei Drittel (rund 62 Prozent) zu solchen Terminen. Auch bei den Fünf- bis Neunjährigen waren es demnach kaum mehr. In beiden Altersgruppen lag Berlin dem Report zufolge unter dem Bundesschnitt.