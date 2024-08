Ludwigsfelde (dpa/bb) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bei seinem Besuch der ADAC Straßenwacht in Ludwigsfelde einen recht detaillierten Einblick über die Arbeit der Pannenhilfe geben lassen. «Ich hatte das Gefühl, er wollte noch ein bisschen länger bleiben. Er wollte noch ein bisschen mehr wissen», sagte Kathleen Andersohn, die als Straßenwachtfahrerin Scholz unter anderem ihr Dienstfahrzeug vorführte.

Nach der Präsentation verließ Scholz wortlos das Gelände und verschwand zum nächsten Termin auf seiner Sommerreise durch seinen Wahlkreis. «Ich hätte ihn gern gefragt, ob er beim ADAC ist oder ob er schon mal den ADAC gerufen hat», sagte Andersohn im Anschluss. «Habe ich aber leider verpasst.»

Scholz besucht bei der Sommerreise verschiedene Stationen in seinem Brandenburger Wahlkreis. Am Donnerstag ließ er sich unter anderem die neue Synagoge in Potsdam zeigen. Der Bundeskanzler stellt bei den Terminen vor allem Fragen. Ins Reden kommt Scholz eher nicht. Im vergangenen Jahr hatte Scholz unter anderem einen Bürgerdialog besucht. Ein ähnlicher Termin ist im Rahmen der diesjährigen Sommerreise bislang nicht vorgesehen.