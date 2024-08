Niederfinow (dpa/bb) – Mit einem großen Fest soll am Samstag das 90-jährige Betriebsjubiläum des Schiffshebewerkes Niederfinow gefeiert werden. Das älteste noch in Betrieb befindliche Hebewerk der Welt solle mit einem ganztägigen Fest gewürdigt werden, teilten die Veranstalter vorab mit. Mit der Anlage überwinden Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern.

Neben verschiedenen Führungen sind Musik- und Tanzdarbietungen geplant. Am Abend können Besucherinnen und Besucher das festlich beleuchtete alte Schiffshebewerk bei einer Sonderführung besichtigen.

Neue Anlage in Betrieb

Seit einiger Zeit steht das 1934 eingeweihte Hebewerk im Schatten der neuen und größeren Anlage nebenan. Im Oktober 2022 war dort ein neues Hebewerk nach langer Bauzeit in Betrieb gegangen.

Das neue Schiffshebewerk können Besucher ebenfalls erleben. Außerdem findet am Samstag der Tag der Industriekultur in Brandenburg statt, an dem sich auch zahlreiche Museen und Denkmäler beteiligen.

Die Schiffshebewerke sind ein Publikumsmagnet. Sie ziehen nach Angaben der Tourismusgesellschaft Niederfinow mehrere Hunderttausend Besucher jährlich an.