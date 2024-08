Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nachdem die Menschen noch einmal schönes Badewetter genießen konnten, soll das Wetter in Berlin und Brandenburg am Wochenende eher bescheiden werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, prägen dichte Wolken und örtlicher Regen den Freitag. Bei Temperaturhöchstwerten von 23 bis 25 Grad bleibe es zwar sommerlich warm, Schauer und Gewitter setzten sich aber immer wieder durch. Später ziehen die Niederschläge laut der Vorhersage Richtung Polen ab.

In der Nacht zum Samstag kühlen die Temperaturen auf bis zu 11 Grad ab. Insbesondere an Oder und Neiße fällt weiter Regen, der im Laufe der Nacht ostwärts abzieht. Das Wochenende beginnt ebenfalls wolkig: Am Samstag lasse sich im Tagesverlauf aber immer wieder die Sonne blicken, vor allem im Osten werden laut der Vorhersage Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad erreicht.

Regen und Schauer melden sich laut der Vorhersage bald zurück: In der Nacht zum Sonntag soll es wieder mehr Wolken geben, regional werden auch einige Gewitter erwartet. Zwischenzeitlich kühlt es auf bis zu 14 Grad ab.

Den Meteorologen zufolge ändert sich daran am Tag nicht viel. In manchen Gebieten kommen Starkregen und sogar Hagel dazu. Die Temperaturen steigen am Sonntag voraussichtlich auf 22 bis 26 Grad. Am Abend lassen die Niederschläge nach und die Wolken lockern auf.

Zum Wochenstart erwartet der DWD heiteres und trockenes Wetter.