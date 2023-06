Stralsund (dpa) – Wegen des Austauschs von Verkehrsleittechnik ist die Rügenbrücke – die Hauptzufahrt auf Deutschlands größte Insel – in den kommenden zwei Wochen erneut zeitweise gesperrt. Außer am Wochenende müssen Autofahrer bis 23. Juni zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr auf den älteren Rügendamm und die dortige Zugbrücke ausweichen. Am Montag starteten erneut Arbeiten an elektrischen Anzeigen über der Fahrbahn. Diese werden seit zwei Jahren nach und nach ausgetauscht, was wiederholt zu Sperrungen geführt hat.

Wie das zuständige Landesamt zuvor mitgeteilt hatte, macht das Alter der Anlagen den Austausch notwendig. Es seien bereits 10 von 17 sogenannten Verkehrszeichenbrücken erneuert worden. Im Herbst 2023 ist der nächste Austausch-Termin geplant, weitere Abschnitte sollen 2024 folgen. Die Arbeiten an der empfindlichen Technik der exponierten Brücke können nach früheren Angaben nur bei gutem Wetter stattfinden.

Den Angaben zufolge sind bis 16. Juni auf Rügen auch wieder parallel Arbeiten auf der sich anschließenden Bundesstraße 96 bis zum Kreisverkehr Bergen geplant. Diese sollen ebenfalls zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr und in zwei Abschnitten erfolgen: zunächst von der Rügenbrücke bis zur Anschlussstelle Samtens und anschließend von Samtens bis Bergen. Der Verkehr werde über die Landesstraße 296 geleitet.