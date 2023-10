Berlin (dpa/bb) – Die ehemalige Raststätte Dreilinden an der A115 am früheren Grenzübergang «Checkpoint Bravo» hat einen neuen Eigentümer. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf bestätigte am Freitag den Verkauf. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Wer der Käufer ist, wie viel er für den Standort bezahlte und was er damit vor hat, blieb zunächst offen. «Der Käufer befindet sich aktuell in der detaillierten Ausarbeitung des Nutzungskonzepts und möchte dieses selber in den nächsten Monaten vorstellen», hieß es vom Bezirksamt.

Der denkmalgeschützte Bau ist seit Jahren ungenutzt. Verschiedene Nutzungspläne des Vorbesitzers scheiterten den Medienberichten zufolge auch aufgrund des Denkmalschutzes. Seit Jahren versuchte der Eigentümer demnach, den Standort zu verkaufen. Der Rasthof befindet sich am früheren Kontrollpunkt Dreilinden-Drewitz auf der damaligen Transitstrecke zwischen Westberlin und der Bundesrepublik.