In vergleichsweise kurzer Zeit hat es der Antikflohmarkt auf der Trabrennbahn Karlshorst in Berlin-Lichtenberg geschafft, zu einem internationalen Drehkreuz für Antiquitäten zu werden. Am Pfingstwochenende vom 27. bis 29. Mai kann wieder gestöbert werden.

Monat für Monat treffen sich auf dem weitläufigen Gelände der Berliner Trabrennbahn rund 300 Händler mit hochwertigen Antiquitäten, antiken Möbeln, Design und vielen Raritäten mehr. „Tendenz steigend“, freut sich Regina Pröhm von „Oldthing Märkte“, dem Veranstalter hinter dem Antikflohmarkt. Das gelte trotz der europaweit ungünstigen Randlage Berlins.

Händler würden teils weite Fahrstrecken auf sich nehmen, so Pröhm. Fahrzeiten von bis zu zehn Stunden und mehr würden aber „gerne in Kauf genommen, wenn die Umsätze stimmen und die Möglichkeit für die angereisten Händler besteht, vor Ort im Wohnmobil hinter ihren Ständen zu übernachten“.

Bereits am Freitagnachmittag treffen die ersten Händler ein, um ihre bis zu 20 Meter großen Stände aufzubauen – auch erste Geschäfte werden dann bereits gemacht. So richtig los mit den Verkauf geht es dann am Samstagfrüh ab 5 Uhr.

Passionierte Sammler, Antikliebhaber und Händlerkollegen aus ganz Deutschland suchen die Stände nach Raritäten und womöglich übersehenen Schnäppchen ab. „Jeder ist hier Spezialist, aber eben nicht für alles“, erklärt Regina Pröhm. So zaubere das ergatterte Stück dem neuen Besitzer ein Lächeln ins Gesicht, während der Verkäufer froh ist, am Ende des Tages ein Teil weniger einpacken zu müssen.

Am Ende zählt, was die Käufer gefunden und die Standbetreiber umgesetzt haben. „Und hier passt beides, weswegen Profiaufkäufer, Sammler und Anbieter regelmäßig den weiten Weg nach Berlin machen und der Markt auf der Trabrennbahn kontinuierlich weiter wächst“, freut sich Pröhm.

Der Raritäten-Flohmarkt an der Trabrennbahn Berlin Karlshorst findet über Pfingsten vom 27. bis 29. Mai für drei Tage mit Händlern aus Schweden, Dänemark, Holland, Österreich, Polen der Tschechei und allen Landesteilen Deutschlands statt. Weitere Informationen sind online zu finden unter: www.oldthing.de/riesenflohmarkt.