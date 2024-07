Guben (dpa/bb) – Ein Radfahrer ist an einer Ampelkreuzung in Guben (Landkreis Spree-Neiße) von einem abbiegenden Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige verletzte sich bei dem Unfall am Dienstagmittag so schwer, dass er das Bewusstsein verlor und keine Lebenszeichen mehr erkennbar waren, wie die Polizei mitteilte.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer stand unter Schock. Er und die Angehörigen des Radlers wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die Unfallstelle soll am Nachmittag von der Polizei und einem Dekra-Gutachter untersucht werden.