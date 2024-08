Berlin (dpa/bb) – Zwei Zivilpolizisten haben in Berlin-Kreuzberg eine größere Schlägerei beendet – und sind daraufhin selbst angegriffen worden. Am Samstagabend griffen die Beamten ein, als sich am Mendelssohn-Bartholdy-Park mindestens zehn Menschen prügelten, wie die Polizei mitteilte. Als etwas Ruhe eingekehrt sei, hätten die Polizisten einen Mann kontrollieren wollen, dieser habe aber plötzlich auf sie eingeschlagen.

Bei der Festnahme habe sich der betrunkene 23-Jährige weiter gewehrt, dabei sei Reizgas aus dem Sprühgerät eines Polizisten ausgetreten, mehrere Beteiligte hätten Reizungen der Augen erlitten. Erneut schlugen den Angaben zufolge mehrere Männer auf die Polizisten ein und erst die Unterstützung weiterer Beamter beruhigte die Situation. Der 23-Jährige wurde auf Alkohol getestet und von der Polizei mitgenommen.