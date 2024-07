Berlin (dpa/bb) – Ein Unbekannter soll am Leopoldplatz in Berlin-Wedding auf eine Gruppe von Menschen geschossen haben. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann kurz nach Mitternacht an einer Kirche auf die Gruppe zugelaufen sein und zwei Schüsse in Richtung eines 32-Jährigen abgegeben haben.

Anschließend flüchtete er mit einem in der Nähe geparkten Auto, so die Polizei. Während der Flucht soll der Mann aus dem Wagen heraus noch ein weiteres Mal in Richtung des Platzes gefeuert haben. Der 32-Jährige wurde den Angaben zufolge leicht an einem Bein verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Leopoldplatz gilt als ein Hotspot der Berliner Drogenszene.