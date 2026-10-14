Vom 23. bis 25. Oktober öffnet die OSTPRO Berlin wieder ihre Tore – und zwar wie gewohnt auf der Trabrennbahn Karlshorst, Treskowallee 159. Unter dem Motto „Schauen, Kosten, Kaufen“ lädt die beliebte Messe zum Bummeln, Probieren und Mitnehmen ein.

Die OSTPRO ist seit 1991 eine feste Institution in Berlin und wird vom Veranstalter SCOT-Messen mit großem Erfolg ausgerichtet. Inzwischen ist sie zu einem wichtigen Forum für kleine und mittlere Unternehmen aus den neuen Bundesländern geworden, die hier ihre Erzeugnisse präsentieren. Regionalität und Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus.





Kulinarisch viel zu entdecken

Kulinarisch gibt es einiges zu entdecken: Thüringer Rostbratwurst, Blasenwurst, Whisky-Salami und Wurst vom Pferd gehören ebenso zum Angebot wie Rotsternschokolade, Salzwedeler Baumkuchen, aromatische Tees, Marmeladen, Altenburger Senfspezialitäten wie der Simson-Senf, Spreewaldgurken oder Riesaer Nudeln.

Doch nicht nur für den Gaumen lohnt sich der Besuch: Wer Kindheitserinnerungen wiederbeleben möchte, wird bei altbekannten Klassikern wie Komet, Kahti, Mini-Netzen oder den Plüschtieren Pitti Platsch fündig. Auch Strickwaren aus Apolda, ESDA-Strümpfe, Silberschmuck, Wollmützen aus Thüringen, Badusan-Schaumbäder, Unterwäsche und Spielwaren aus Sachsen sowie Hüte aus Guben warten auf neue Besitzer. Für Bücherliebhaber – ob groß oder klein – ist ebenfalls gesorgt. Und mit Kerzen und Gestecken, Schwibbögen, Pfefferkuchen und Weihnachtsstollen lässt sich vor Ort gleich die Advents- und Weihnachtszeit einläuten.

Nur 3 Euro Eintritt

Die Messe ist täglich (23.-25. Oktober) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 3,00 Euro, Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt. Das Gelände ist barrierefrei und für Rollstuhlfahrer geeignet; kostenpflichtige Parkplätze sind vorhanden.

Weitere Informationen gibt es unter www.scot-messen.com.