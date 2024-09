Potsdam (dpa/bb) – Wissenschaftler und Naturschützer aus Brandenburg haben wenige Tage vor der Landtagswahl mit einem offenen Brief einen Wahlaufruf für die Grünen gestartet. Darunter sind der Ökologe Michael Succow, der 1997 den Alternativen Nobelpreis erhielt, und zahlreiche Hochschulprofessoren. Aus Sicht der Unterzeichner des Aufrufs wird die Klimakrise immer bedrohlicher. Sie befürchten, dass – außer den Grünen – die anderen aussichtsreichen Parteien «Errungenschaften des Naturschutzes wieder zurückfahren». In dem Brief, mit dem zur Abgabe der Zweitstimme für die Grünen geworben wird, heißt es: «Wir können uns angesichts des dramatischen Artenrückgangs und der Bedrohung der Lebensräume – insbesondere der Gewässer, der Moore und Wälder – durch die Klimakrise keine rückwärtsgewandte Naturschutzpolitik leisten.»

Die schwächelnden Grünen müssen laut Wahlumfragen um den Einzug in den Landtag bangen. Am Sonntag sind rund 2,1 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger zur Wahl aufgerufen.

Vor dem Urnengang wandten sich andere namhafte Vertreter aus Wissenschaft und Kultur in Brandenburg in einem Aufruf gegen die AfD und machten sich für eine vielfältige Gesellschaft stark. Auch einzelne Landtagskandidaten bekamen externe Wahlhilfe.