Neuruppin (dpa) – Laszlo Benes hat nach der kurzen Eingewöhnungsphase bereits einen sehr guten Eindruck von Union Berlin. «Ich habe die ersten Tage schon gemerkt, dass es eine richtig gute Gruppe ist», sagte der 26 Jahre alte slowakische EM-Spieler in einer Medienrunden im Trainingslager der Eisernen in Neuruppin. Benes war nach zwei Jahren beim Hamburger SV in der zweiten Liga in diesem Sommer zu den Berlinern gewechselt.

«Für mich war das Wichtigste, dass ich wieder erste Liga spiele», sagte Benes. Die Entscheidung, den HSV zu verlassen, sei ihm dennoch sehr schwergefallen. Er habe den Verein geliebt. Am Ende habe es mit dem HSV aber nicht zum Aufstieg gereicht, sagte der Mittelfeldmann, der vor seiner Zeit in der Hansestadt für Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg 65 Partien in der Fußball-Bundesliga bestritten hatte.

Die ersten Tage bei seinem neuen Club seien sehr intensiv, betonte Benes. Jeden Tag würden sie derzeit zwei Einheiten absolvieren. «Ich brauche das, wir brauchen das. Es ist wichtig, eine gute Fitness für die Saison zu haben», sagte Benes, der seine Stärken auf der 10 und der 8 sieht: Schnell nach vorn spielen, Tore erzielen, aber auch dem Mitspieler vorlegen.

In dem Zusammenhang zeigte sich Benes auch begeistert von der Spielidee des neuen Union-Trainers Bo Svensson. «Ich bin nicht der Spieler, der gern hinten steht und einfach verteidigt.» Stattdessen gehören Balleroberungen und schnelles Spiel nach vorn zu Benes‘ bevorzugten Ausrichtungen. «Ich will nicht nur dabei sein, ich will Union helfen», sagte er: «Ich will mit Union erfolgreich sein.»