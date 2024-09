Berlin (dpa/bb) – Im Berliner Bezirk Spandau gibt es ein drittes Bürgeramt. Die seit längerem angekündigte Einrichtung wurde im Beisein des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) im Staaken-Center feierlich eröffnet. Das Bürgeramt in dem Einkaufszentrum im Heimatbezirk Wegners soll ein moderner und zentraler Anlaufpunkt für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sein – und bis zu 3.000 zusätzliche Termine monatlich anbieten.

Dadurch soll die Einrichtung nicht nur die Behörden im Bezirk, sondern im gesamten Stadtgebiet entlasten. Der Berliner Senat hat mehrere zusätzliche Bürgerämter angekündigt, um die chronische Überlastung der bisherigen abzufedern.

Wegner: Anliegen schnell und unkompliziert erledigen

«Unser Ziel ist es, dass die Menschen ihre Anliegen schnell und unkompliziert im Bürgeramt erledigen können», sagte Wegner. Mit dem Standort, zusätzlichen Stellen für alle Bürgerämter sowie mit einem «Springerpool» und weiteren digitalen Dienstleistungen komme man voran, so der Regierungschef.

Nach Angaben des Bezirks wurde das Projekt innerhalb eines Jahres realisiert. Gregor Kempert (SPD), Bezirksstadtrat für Soziales und Bürgerdienste, dankte dem Senat für die Unterstützung. Mit dem neuen Bürgeramt in der einwohnerreichen Region übernehme man soziale Verantwortung und baue Serviceleistungen vor Ort aus.

Weitere Bürgerämter geplant

In diesem Jahr soll noch im Bezirk Marzahn-Hellersdorf eine Anlaufstelle eröffnet werden. Im nächsten Jahr sollen weitere in Treptow-Köpenick und Pankow folgen. In Berlin-Mitte gibt es bereits ein neues Bürgeramt.

Bei den Behörden können Pässe oder Personalausweise beantragt werden, auch für Führerscheine und Kfz-Anmeldungen sind diese zuständig. Einen Termin bei Berlins Bürgerämtern zu bekommen, ist allerdings oft sehr schwierig. Damit Menschen schneller an einen kommen, wurden nach Senatsangaben mehr als 100 zusätzliche Beschäftigte eingearbeitet.