Berlin (dpa/bb) – Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen will das Musikfestival Lollapalooza in Berlin alle Sicherheitsmaßnahmen überprüfen. Man nehme «den tragischen Vorfall zum Anlass, alle Maßnahmen erneut zu überprüfen und in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden anzupassen, um noch besser auf spezielle Situationen reagieren zu können», teilten die Veranstalter auf Anfrage mit. Zuvor hatte «t-online» berichtet.

Das Festival sei im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden, hieß es. Bei Bedarf könnten etwa die Einlasskontrollen oder die Überwachung der Veranstaltung angepasst werden. Details nannten die Veranstalter dazu nicht.

Das Lollapalooza auf dem Olympiagelände geht am 7. und 8. September in seine achte Runde. An dem Wochenende stehen unter anderem Auftritte von Sam Smith, Shirin David, One Republic und Martin Garrix auf dem Plan.

Beim mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen hatte ein Mann am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt.