Berlin (dpa/bb) – Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Kreuzberg am Ostermontag verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, erfasste ein 61-jähriger Autofahrer den jungen Mann beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug. Der Motorradfahrer wurde am Knie verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Autofahrer blieb nach Polizeiangaben bei dem Unfall am späten Abend unverletzt.