Karstädt (dpa/bb) – Eine 19-Jährige in Karstädt (Landkreis Prignitz) ist von einem Unbekannten erpresst worden, der mit der Veröffentlichung ihrer Nacktbilder gedroht hat. Anstatt die geforderte dreistellige Geldsumme zu überweisen, erstattete die Frau am Donnerstagabend Anzeige, wie die Polizei mitteilte. Demnach kontaktierte der Täter die Frau zunächst über ein soziales Netzwerk. Im Laufe des Kontakts sendete die Frau die Fotos an den Unbekannten.

Diese Masche ist demnach als «Sextortion» bekannt. Dabei verwickeln die Täter Menschen in Gespräche und wirken auf das Übersenden von Nacktbildern oder ähnlichem hin, um die Betroffenen mit einer möglichen Veröffentlichung zu erpressen. Nach der Tat werden die Benutzerkonten meist direkt gelöscht.