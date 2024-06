Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Europaministerin Katrin Lange hat die rund 2,1 Millionen Wahlberechtigten dazu aufgerufen, sich an der Europawahl am Sonntag zu beteiligen. «Die Bedeutung und Kompetenzen des Europäischen Parlaments haben in den letzten zwei Jahrzehnten wesentlich zugenommen», teilte die SPD-Politikerin am Freitag mit. «Auch bei den Europawahlen geht es um sehr viel. Und von Wahl zu Wahl um immer mehr.» Sie verwies darauf, dass die Wahl ab 16 Jahren möglich ist. «Wer nicht wählt, wählt im Prinzip immer die Wahlgewinner und damit möglicherweise ein Ergebnis, dass er gar nicht gewollt hat», warnte sie.

Deutschland schickt 96 Abgeordnete ins EU-Parlament, das 720 Abgeordnete aus 27 EU-Mitgliedstaaten hat. Der Europa-Stimmzettel in Brandenburg hat 34 Wahlvorschläge. Bis zu zwei Drittel der europäischen Vorschriften wirken sich nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung direkt auf Regionen und Kommunen aus. Dabei geht es unter anderem um Daten und Freiheitsrechte im Internet, Klimapolitik und Migrationspolitik. Zugleich finden am Sonntag in Brandenburg Kommunalwahlen statt.