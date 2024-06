Berlin (dpa/bb) – Fünf Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Neukölln verletzt worden. Einer der Verletzten musste wiederbelebt werden und kam in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war demnach am Dienstagmittag in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes ausgebrochen. Die weiteren Verletzten wurden von Rettungskräften gesichtet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am frühen Nachmittag liefen noch Nachlöscharbeiten in der betroffenen Wohnung. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort. Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Ob weitere Verletzte in Krankenhäuser gebracht wurden, ist nicht bekannt.