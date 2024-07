Berlin (dpa/bb) – Mehrere Autos haben in Berlin-Buckow und Alt-Hohenschönhausen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie die Beamten in Berlin mitteilten. In Buckow brannte in der Nacht der Innenraum eines Autos vollständig aus, dabei wurden zwei weitere geparkte Autos beschädigt.

Kurze Zeit später löschten Feuerwehrleute ein Auto in Alt-Hohenschönhausen, der Wagen brannte trotzdem fast vollständig aus. Die Hitze des Feuers beschädigte zwei weitere Autos, wie es hieß.