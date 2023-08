Ab dem 5. September bietet die Telekom zum ersten Mal MagentaZuhause Tarife auch als Flex-Variante ohne Mindestvertragslaufzeit an. So wird es möglich, das Netz der Telekom zu erleben, ohne sich binden zu müssen. Die neuen Breitbandtarife sind als MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s), L (100 Mbit/s) und XL (250 Mbit/s) buchbar – auch an vorhandenen Glasfaseranschlüssen der Telekom.

Die MagentaZuhause-Flex-Tarife lassen sich übrigens auch mit einem MagentaTV-Angebot kombinieren. Mit MagentaTV Smart Flex (10 Euro/Monat) lässt sich ohne Sorgen vor einer langen Vertragsbindung in die TV-Welt der Telekom eintauchen.



Text: red