Vor einem Club in Schöneberg ist ein Mann mit einem Messer attackiert worden.

Der 26-Jährige habe in der Nacht zum Sonntag einen Stich in den Bauch erlitten, teilte die Polizei mit. Demnach war es zuvor in dem Club in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen.

Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach den Angaben einer Polizeisprecherin vom Sonntag waren bisher keine Tatverdächtigen bekannt. Zuerst hatte die B.Z. von dem Vorfall berichtet.

Text: dpa