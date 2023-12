Berlin (dpa/bb) – In Neukölln ist ein junger Mann in der Nacht zu Mittwoch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter ist noch nicht gefasst, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zu dem Angriff kam es nach Angaben der Sprecherin um kurz vor Mitternacht in der Weisestraße. Zu den Umständen der Tat kann die Polizei noch keine Angaben machen, auch das Alter des Verletzten ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.