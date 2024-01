Berlin (dpa) – Die frühere Weltklasse-Diagonalspielerin und aktuelle Beach-Volleyballerin Louisa Lippmann ist neue Vereinsbotschafterin der BR Volleys. Die 29-Jährige solle in ihrer Funktion helfen, dem Frauensport in Berlin und darüber hinaus mehr Sichtbarkeit zu geben, teilte der deutsche Volleyball-Meister am Mittwoch mit. Lippmann geht dazu ab sofort für die Volleyball-Abteilung des Sport-Clubs Charlottenburg an den Start. «Louisa genießt eine enorme Popularität im Beach- sowie Hallenvolleyball – und sogar darüber hinaus. Es braucht Leuchttürme wie sie, um unsere Sportart wachsen zu lassen», sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Lippmann war lange Zeit die prägende Spielerin im deutschen Hallen-Volleyball, ehe sie 2022 in den Sand wechselte. Mit ihrer Partnerin Laura Ludwig kämpft sie aktuell um die Olympia-Teilnahme in diesem Jahr in Paris.