Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Gastbetriebe und Bauern laden am kommenden Wochenende Besucher in 130 Orten zum Ausprobieren und Schauen ein. Bei vielen Anbietern könnten vor Ort produzierte Produkte im Hofladen gekauft werden, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Es gehe bei der landesweiten Aktion unter anderem um Lebensmittel, Landwirtschaft sowie Umwelt- und Tierschutz. Aber auch gesellschaftliche Aspekte wie berufliche Perspektiven für junge Menschen und die Pflege der Dörfer würden eine Rolle spielen.

Die Brandenburger Landpartie gilt als Tag der offenen Tür in der Brandenburger Landwirtschaft. Zum 29. Mal öffnen am Wochenende (8. und 9. Juni) viele Brandenburger Bauern ihre Pforten für Interessierte. Brandenburgs Agrarminister, Axel Vogel (Grüne), erhofft sich bei der diesjährigen Ausgabe wieder Tausende Besucher.