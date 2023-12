Cottbus (dpa/bb) – Das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum geht in die Trägerschaft des Landes Brandenburg über. Das entschieden die Stadtverordneten am Mittwoch, wie die Stadt und das Wissenschaftsministerium gemeinsam mitteilten. Damit soll der Weg frei sein für den Aufbau einer Hochschulmedizin in Cottbus.

Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) sprach von einem historischen Tag. Das Carl-Thiem-Klinikum sei auf dem Weg zu einer modernen Universitätsklinik mit Forschung und Lehre sowie dem Medizinstudium zur Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten. Mehr als zwei Milliarden Euro sollen investiert werden und zusätzlich mehr als 1000 Arbeitsplätze entstehen.

Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) sagte laut Mitteilung: «Ein weiterer Meilenstein ist geschafft.» Sie sprach von einem «Mega-Deal», von dem auch die Stadt und die Menschen profitieren könnten. «Die Medizin-Universität ist eben kein Ufo, das in der Lausitz landet – sondern ein Projekt, an dem die ganze Region aktiv und hoch engagiert mitarbeitet.»

Zum Wintersemester 2026/27 sollen die ersten Studierenden an einer eigenen medizinischen Universität in der Lausitz starten, wie vor Monaten in Potsdam bereits bekannt gegeben wurde.