Berlin (dpa/bb) – In einer Lagerhalle auf einem Recyclinghof im Berliner Ortsteil Heinersdorf in Pankow ist ein Feuer ausgebrochen. In den frühen Freitagmorgenstunden war der Brand gemeldet worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit rund 100 Einsatzkräften sei die Feuerwehr mit dem Löschen der Halle beschäftigt. Innerhalb der Halle brenne unter anderem etwa Recyclinggut, hieß es nach ersten Einschätzungen.