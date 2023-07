Berlin (dpa/bb) – Bei Bauarbeiten in Berlin-Hohenschönhausen ist am Mittwochvormittag Kriegsmunition entdeckt worden. Um den Fundort an der Landsberger Allee wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet, sagte eine Polizeisprecherin. Von den Sperrungen sind demnach zwei Schulen, zwei Kitas, zwei Möbelhäuser, ein Baumarkt und mehrere Wohnhäuser betroffen.

Mehrere Straßen wurden laut Polizei gesperrt. Kriminaltechniker waren im Einsatz, um die Munition zu untersuchen und zu klären, ob sie entschärft werden kann. Die Munition soll eine Länge von 60 Zentimetern und einen Durchmesser von 30 Zentimetern haben. Worum es sich genau handelt, war zunächst unklar.