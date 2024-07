Forst (dpa/bb) – Die Lausitz Klinik in Forst schließt an den Wochenenden die Geburtshilfe, weil nach Unternehmensangaben Hebammen für den Kreißsaal fehlen. Frauen ohne Beleghebamme können vorerst von Freitagabend bis Montagmorgen nicht mehr in dem Krankenhaus in Forst entbinden, sondern müssen nach Cottbus. Das teilte die Klinik mit.

«Hebammenmangel in der Lausitz macht es in Forst unmöglich, an sieben Tagen in der Woche eine geburtshilfliche Vollversorgung anzubieten», hieß es. Es gebe zwar mehr Hebammen denn je in Deutschland. Sie fehlten aber in den Krankenhäusern etwa aufgrund der großen Verantwortung und Schichtarbeit und reduzierten ihre Tätigkeit auf die Vor- und Nachsorge. Frauen, die von einer Beleghebamme betreut würden, könnten weiter am Wochenende zur Entbindung in die Lausitz Klinik Forst kommen, teilte das Krankenhaus noch mit.