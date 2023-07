Potsdam (dpa/bb) – Im Rahmen einer bundesweiten Protestaktion haben Klimaaktivisten auch in der Potsdamer Innenstadt den Verkehr blockiert. Zwei Aktivisten hätten sich am Morgen an der Langen Brücke auf der Fahrbahn in Richtung Innenstadt festgeklebt, sagte Polizeisprecher Daniel Keip am Freitag. Zwei weitere Aktivisten seien daran gehindert worden, sich ebenfalls auf der Fahrbahn festzukleben. Der Verkehr werde auf einer Fahrspur an der Blockade vorbeigeführt. Die Aktivisten sollen unterdessen von speziell geschulten Beamten von der Fahrbahn gelöst werden.