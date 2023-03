Berlins beliebter Antik-Treff feiert nach dreimonatiger Winterpause seinen Saisonauftakt mit einem großen Opening auf der Trabrennbahn Karlshorst.

Das Eröffnungswochenende am 1. und 2. April wird fulminant gefüllt sein: mit 400 hochmotivierten Händlern, die darauf brennen, ihre besten Fundstücke und Neuerwerbungen aus ihren Lagern, Läden, Dachböden und Vitrinen einem ausgehungerten Publikum zu präsentieren.

Riesenauswahl auf 25.000 Quadratmetern

Start frei für ein neues Trödeljahr mit neun Top-Terminen für Antiquitäten, Kunst, Stilmöbel, Design, Vintage und Trash. Immer zu Monatsbeginn mit 300 bis 500 Ständen auf 25.000 Quadratmetern im Freien und wechselnden Spezial-Börsen in der Tribünenhalle. Mit Fokus auf Briefmarken, altem Spielzeug, antiquarischen Büchern, Designermöbeln und Vintage-Mode bis hin zu moderner zeitgenössischer Kunst befriedigt der Kult-Flohmarkt auf der Rennbahn nahezu alle spannenden Sammelgebiete.

Am 1. April findet zusätzlich die Spielzeug- und Modellbahnbörse und am 2. April die Sammlerbörse für Ansichtskarten, Briefmarken und Münzen statt. „Am 2. April wird der Philatelisten-Verband Nordost e.V. dabei sein. Er bietet in der Zeit von 11 bis 15 Uhr gratis Beratungen und Schätzungen von Sammlungen und Erbschaften an“, sagt Regina Pröhm, Organisatorin des Antikflohmarkts und der Sammlerbörsen. Trödelherz, was willst du mehr!

Infos für Besucher

Die Lust am Entdecken, Stöbern und nachhaltige Schätze heben ist ungebrochen. Zum großen Opening am 1. April liefern die Berliner Spreematrosen unterhaltsame Live-Musik.

Der Eintritt für Besucher im Freien ist gratis. Die Sammlerbörsen in der Tribünenhalle kosten an beiden Tagen von 9 bis 13 Uhr drei Euro Eintritt, danach 1,50 Euro. Kinder unter 14 Jahre haben freien Eintritt.

Wer mit dem Auto anreist, kann bequem für fünf Euro pro Tag direkt am Gelände der Trabrennbahn parken. Der Parkschein dient zugleich als Eintrittsticket für die Börsen. Den Link zum Flohmarkt gibt es hier.

Text: red