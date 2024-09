Berlin (dpa/bb) – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist mit der Besatzung eines Rettungshubschraubers in Berlin Einsätze geflogen. Der ausgebildete Arzt begleitete am Vormittag das Rettungsteam, um einen Einblick in ihre Arbeit zu gewinnen, wie die DRF-Luftrettung am Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn mitteilte.

Der Politiker zeigte sich auf der Plattform X beeindruckt von der Arbeit der Einsatzkräfte. «Wir können dankbar sein, dass junge Menschen diese Berufe wählen», schrieb er. Und am Ende seines Besuchs: «Respekt vor dieser Arbeit!»