Berlin (dpa/bb) – Der deutsche Meister Alba Berlin arbeitet weiter am Kader für die erste EuroCup-Saison. Wie die Basketballerinnen bekanntgaben, wurde der Vertrag mit Kapitänin Lena Gohlisch um ein weiteres Jahr verlängert. Die 30 Jahre alte gebürtige Berlinerin geht damit in ihre sechste Saison bei den Albatrossen. «Mein zehnjähriges Ich wäre überglücklich, zu sehen, wo ich jetzt bin und wo wir gerade als Team mit den Alba-Frauen stehen. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung», wird die Spielmacherin in der Mitteilung zitiert.

«Mit ihr bleibt eine Führungsspielerin bei uns, die auch in Drucksituationen die Ruhe behält, Verantwortung übernimmt und sich nicht scheut, die ganz wichtigen Würfe zu nehmen – und zu treffen», sagte Sportdirektor Himar Ojeda. «Auch abseits des Spielfeldes verkörpert unsere Kapitänin die Werte unseres Klubs zu 100 Prozent.»

Alba hatte zuvor bereits die Verträge mit Lucy Reuß, Theresa Simon, Marie Bertholdt und Tessa Stammberger verlängert sowie den Kader mit Inside-Spielerin Emily Kiser verstärkt.