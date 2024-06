Berlin (dpa) – «Speiserest – für die Ratte ein Fest» oder «Wildes Abfalllager freut den Nager», so heißt es jetzt auf Spielplätzen in Teilen Berlins. Mit einer Plakatkampagne und diesen Slogans, die am Dienstag vorgestellt wurden, will der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gegen eine Rattenplage vorgehen. Schuld an den vielen Ratten seien vor allem Menschen, die Essensreste herumliegen lassen oder Vogelfutter verteilen würden. «Futter im Park finden Ratten stark», lautet daher auch ein weiterer Hinweis. Leider müssten Spielplätze immer wieder geschlossen werden, weil die Bekämpfung mit Gift erfolge, so der Bezirk. Zudem könnten Ratten Krankheitserreger auf Menschen übertragen. Ihre weitere Ausbreitung in der Stadt müsste daher eingedämmt werden.