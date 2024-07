Berlin (dpa) – Die Jüdischen Kulturtage präsentieren in diesem Jahr mehr als 40 Veranstaltungen mit deutschen, israelischen und internationalen Kulturschaffenden. Die Jüdische Gemeinde Berlin will damit den Angaben zufolge vom 12. bis zum 22. September das größte Festival jüdischen Lebens in der Hauptstadt feiern.

Geleitet wird das Festival von Intendant Avi Toubiana. Beleuchtet werden soll das jüdische Leben während der 37. Ausgabe des Festivals «in seiner Farbigkeit, Vielseitigkeit und Strahlkraft».

Sinfonie Orchester und Indie-Band

Zum Auftakt lässt sich die israelische Sängerin und Schauspielerin Shiri Maimon vom Sinfonie Orchester Berlin begleiten. Der israelische Street-Art-Künstler Benzi Brofman soll im Hof der Synagoge Rykestraße ein großformatiges Werk gestalten.

Der amerikanische Stand-up-Comedian Elon Gold will dem Publikum jüdischen Humor nahebringen. Erstmalig in Deutschland tritt während der Jüdischen Kulturtage die israelische Indie-Band Jane Bordeaux um Frontfrau Doron Talmon auf.

Beim Kurzfilm-Festival für Kinder und Jugendliche soll das diesjährige Festivalmotto «Licht» frei interpretiert werden. Dafür winkt nicht nur ein Preisgeld, sondern auch die Chance, den Trailer für die Jüdischen Kulturtage im kommenden Jahr zu produzieren.