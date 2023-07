Die Nord-Rocker Santiano gehen auf große Jubiläums-Tournee 2023 und machen dabei natürlich auch Station in Berlin. Genauer gesagt in der Waldbühne am Freitag, den 11. August. Los geht es um 19.30 Uhr.

Mit im Gepäck hat das norddeutsche Quintett seine größten Hits. Die wird es für die vielen Fans wie immer energiegeladen performen. Vor genau zehn Jahren erschien das Debütalbum der Band und legte den Grundstein für den einmaligen Santiano-Sound zwischen rohem Rock, urigen Seemannsliedern und einzigartigen Refrain-Chören. Besonders live ist diese Mischung ein Erlebnis!

Wir verlosen 3×2 Tickets!

Schicken Sie uns bis zum 9. August 2023 einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Santiano“ und Ihren Kontaktdaten an folgende Adresse: gewinnen@berliner-abendblatt.de. Wir benachrichtigen alle Gewinner am 10. August.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Text: red/su