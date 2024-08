Frankfurt/Oder (dpa/bb) – Die Bundespolizei hat bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt (Oder) einen mutmaßlichen Betrüger gefasst, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten kontrollierten den 30-Jährigen am Dienstag am Übergang Stadtbrücke, wie die Polizei mitteilte. Dabei legte der Mann eine gültige tschechische Identitätskarte vor.

Bei der Überprüfung wurde jedoch festgestellt, dass der Mann mit einem internationalen Haftbefehl aus Italien gesucht wurde. Dort soll er im März dieses Jahres an einer Tat beteiligt gewesen sein, bei der ein älteres Ehepaar um 8.000 Euro, Goldschmuck und hochwertige Uhren betrogen wurde. Ihm droht nun eine Auslieferung nach Italien.