Potsdam (dpa) – Der von der CDU gestellte brandenburgische Minister für Infrastruktur und Landesplanung, Guido Beermann, will sein Amt niederlegen. Darüber informierte die Landespartei am Freitagabend in einer Mitteilung. Nach dpa-Informationen war die Staatskanzlei über den Schritt informiert. Der 57-Jährige, seit 2019 Minister in Potsdam, soll private Gründe für seinen Schritt angegeben haben. «Es geht schon ein bisschen um eine berufliche Neuorientierung», sagte Ministeriumssprecherin Katharina Burkardt.

Staatssekretär Rainer Genilke soll das Ministeramt nach Vorstellung der CDU bis zum Ende der Legislaturperiode übernehmen. In Brandenburg wird im September ein neuer Landtag gewählt.